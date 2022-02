Ilse Halatschek: Die Grande Dame der Baubranche

Als drittes von vier Kindern der Familie Kabelka erblickte Ilse Halatschek am 20. Mai 1933 in Perg das Licht der Welt. Umgeben von ihren drei Brüdern, lernte sie bereits als junges Mädchen, was es bedeutet, sich in einer männerdominierten Umgebung durchzusetzen. Dies sollte ihr jedoch für ihre spätere Karriere in der Baubranche von großem Vorteil sein.

Nach der Hauptschule, die Ilse Halatschek in Perg absolvierte, widmete sich die künstlerisch und modisch sehr Interessierte mit großem Elan der Schneiderlehre, die sie bei Holzmann in Schwertberg absolvierte. Doch bei der Schneiderei alleine blieb es nicht – die Mode von Adlmüller führte Halatschek als Model in Wien vor. Ab diesem Zeitpunkt entwickelte die damals junge Pergerin eine Leidenschaft, die sie niemals ablegen sollte: "Aus meiner Kindheit erinnere ich mich, dass meine Mutter stets an der Nähmaschine saß", erzählt ihre Tochter Isa Ilse M. Katz.

Immer an Reisen ins Ausland interessiert, brach sie als junge Frau für kurze Zeit ihre Zelte in der Heimat Perg ab und reiste nach London und in die Schweiz, wo sie nach ihrer Lehre als Au-pair-Mädchen tätig war.

Geschäftsfrau und Mutter

Zurück in der Heimat lernte sie schließlich Erich Halatschek kennen und lieben – "doch auch mein Vater musste um die umworbene Schönheit kämpfen, bis sie ihm am 20. Juli 1957 in St. Florian das Jawort gab", erzählt ihre Tochter. Kurz nach der Hochzeit gründeten sie mit ihren Kindern Erich, Peter und Isa Ilse Maria ihr Familiendomizil in Perg.

Gemeinsam mit ihrem Ehemann, Georg und Anna Heindl baute Ilse Halatschek die Firma Habau Hoch- und Tiefbau GmbH auf und übernahm mit großer Gewissenhaftigkeit das Personal- und Rechnungswesen. Hier kontrollierte sie penibel genau die Rechnungseingänge, erinnert sich Geschäftsführer Hubert Wetschnig. Einigen ihrer Mitarbeiter sind die Rapporte bei Frau Baumeister liebevoll in Erinnerung geblieben, wo sie besonderen Wert auf Effizienz und Zweckmäßigkeit legte. Doch so sparsam sie in der Firma und im Privaten war, so ausgeprägt war ihre soziale Ader, wenn sie wohltätige Einrichtungen und Bedürftige unterstützte. Ob nun ihr Engagement für das SOS Kinderdorf in Rechberg, das Rote Kreuz oder kirchliche Projekte in Afrika – die Wertschätzung der sozialen Projekte war ihr ebenso wichtig wie die Anerkennung, die sie jedem ihrer Mitarbeiter zugestand.

Nach einem erfüllten Leben schloss Ilse Halatschek am 13. Februar für immer die Augen. Morgen, Freitag, wird um 19 Uhr bei einer Betstunde in der Stadtpfarrkirche Perg der Verstorbenen gedacht, am Samstag findet das Begräbnis im Familienkreis statt.