Hubert Taferner: Ein Leben für Kunst und Architektur

Diplomingenieur Hubert Taferner aus Eferding war als Architekt weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt, und doch war für ihn seine Familie das Wichtigste. In Judenburg geboren, studierte er in Graz, erwarb viel Erfahrung bei einem Praktikum in der Schweiz, kam aber dann bald nach Oberösterreich. Hier gründete er in Linz nicht nur sein Büro, sondern lernte auch seine Frau Eva-Maria kennen.

Ihr Lebensmittelpunkt war Eferding, wo ihn vier Töchter "zu einem Familienvater voller Glück" machten, wie er einmal verriet. Hubert Taferner war ein Künstler. Das spürte man in all seinem Wirken: bei seinen Bauten, darunter viele Kirchen, Schulen und Amtsgebäude, aber auch viele Privathäuser, die zwar seine Handschrift tragen, aber immer auf die Bedürfnisse der künftigen Bewohner eingingen.

Mit Zeichenblock in der Natur

Seine Bauten sind Objekte für Menschen und nicht bloß für den Zweck. Dieses Hineinspüren in andere war Hubert Taferner gegeben und zeigte sich ganz besonders in seinen vielen Zeichnungen.

In jeder freien Minute saß er mit seinem Zeichenblock in der Natur oder bei Urlauben in historischen Städten und hielt fest, was sein Auge wahrnahm. "Er liebte das grelle Sonnenlicht und die langen Schatten des Lichts", analysierte einmal eine Kunstkritikerin und zitierte ihn, warum er so gerne Bäume zeichnete: "Das ist die göttliche Architektur."

Taferner war ein Mensch, der gerne unter Menschen war: ob als Funktionär in der Architektenkammer, der Eferdinger Künstlergilde oder in seinem Rotary-Club.

Sein Architekturbüro betrieb er bis 1994, er erhielt für seine Leistungen das Goldene Verdienstzeichen des Landes Oberösterreich und den Ehrenring der Stadt Eferding. Nach dem Tod seiner Frau vor sieben Jahren hielten seine vier Töchter, die elf Enkelkinder und fünf Urenkel den "Opi" auf Trab.

Mit großer Hilfe seiner Töchter versorgte er sich, den Haushalt, seinen Garten bis zuletzt, ehe er nach einer Krankheit vor wenigen Tagen nach einem erfüllten Leben mit 97 Jahren friedlich entschlafen ist. Die Verabschiedung erfolgt am Samstag, 26. März, um 10 Uhr in der evangelischen Kirche in Eferding.