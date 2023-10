Hubert Papinski: Der Sport war für ihn mehr als nur ein Hobby

Zum 70. Geburtstag bezwang er den Großglockner, mit 86 ist er die Kitzbüheler Streif hinuntergefahren, den Rudersport hat er als über 90-Jähriger noch betrieben, und auch beruflich fehlte das Wort "Ruhestand" in seinem Vokabular: Hubert Papinski hat mit seiner Energie und Lebensfreude viele Menschen in seinem Umfeld fasziniert und inspiriert. Dass er mit 92 am 14. September friedlich eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht ist, erscheint fast etwas unwirklich.