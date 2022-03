HNO-Chirurg aus Leidenschaft

Ein Mediziner mit Leib und Seele, der mit seinen Forschungen auf dem Gebiet der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde stets einen Schritt voraus sein wollte. Dieses Bild von Primar Ernst Anton Richter bewahren seine Familienangehörigen, Patienten und vor allem Kollegen im Krankenhaus für immer. "Als sein Sohn war ich immer sehr stolz auf das, was mein Vater sein gesamtes Leben geleistet hat. Er war ein herzensguter Mensch, hat sich stets für andere eingesetzt und auch uns Kinder in jeglichen Lebenslagen unterstützt", erinnert sich sein Sohn Christian Richter.

Als Sohn eines HNO-Arztes und in der Schule stets fasziniert von Naturwissenschaften, wollte Ernst Anton Richter selbst ursprünglich Chemiker werden. Dennoch entschied er sich für das Medizinstudium mit Spezialisierung auf dasselbe Fachgebiet wie sein Vater. Nach seiner Ausbildung in Innsbruck zog es den ambitionierten jungen Mann für zwei Jahre an die Harvard Medical School in Boston, wo er seine Forschungen in der HNO-Heilkunde fortsetzte. Dann kehrte er nach Innsbruck zurück, führte seine Arbeit fort, bis er schließlich seine Brücken in Tirol abbrach und im Jahr 1982 gemeinsam mit seiner Familie in Leonding eine neue Heimat fand.

Spezialist für Gehör

Im selben Jahr trat Richter als einer der jüngsten Primare Österreichs seine Stellung beim AKH in Linz an, wo er sich fortan speziell der Anwendung der sogenannten Cochlea-Implantate bei Säuglingen widmete. "Mein Vater war eine Koryphäe auf diesem Gebiet und wurde deshalb oftmals ins Ausland zu Vorträgen eingeladen", sagt Christian Richter. "Die Arbeit hat ihn unbeschreiblich glücklich gemacht, wenn er dafür sorgen konnte, dass kleine Kinder wieder hören und sprechen lernen. Das macht mich als Sohn auch sehr stolz."

Dem Medizinstudium und einem damit verbundenen Sommerjob in einem schwedischen Krankenhaus verdankt Ernst Anton Richter auch die Liebe seines Lebens, seine Gattin Ide-Gun. "Wir haben uns in der Cafeteria kennengelernt und auf einmal war es die große Liebe", erinnert sich seine Frau. Seither reisten Ernst Anton und seine Ide-Gun gemeinsam mit ihren Kindern Katrin, Christian und Nina mindestens einmal pro Jahr nach Schweden, um Verwandte und Bekannte zu besuchen. "Diese Urlaube wecken die schönsten Kindheitserinnerungen, es war eine sehr unbeschwerte, sorgenfreie Zeit", erinnert sich Sohn Christian.

Durch eine Krankheit stark geschwächt, verlor Ernst Anton Richter dennoch niemals seine Lebensfreude. "Seine schönsten Worte am Schluss: ,Ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben‘", sagt seine Frau. Die Verabschiedung findet am Freitag, 18. März, am Pfarrfriedhof St. Michael in Leonding statt.