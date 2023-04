Hildegard Litzlhammer: Kindern im Kongo zu helfen, war ihre Mission

Was sie tagtäglich motiviere, als Missionsschwester in Afrika ihre Arbeit zu verrichten, ist Schwester Hildegard Litzlhammer in einem ihrer letzten Interviews gefragt worden. "Das, was ich tue, mache ich aus tiefer Überzeugung: Gott hat mich da hingestellt", antwortete sie. "Er will, dass ich mein Bestes gebe." Mehr als 50 Jahre diente Hildegard dem Orden der Don Bosco Schwestern, seit 1984 war sie als Missionarin in der Demokratischen Republik Kongo tätig, ihr Herz schlug für die Kinder und