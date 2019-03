Herbert Brandstetter: Trauer um den "Feuerwehrbotschafter"

Er war stolz auf seine Auszeichnungen und Orden.

Herbert Brandstetter Bild: Land OÖ

Aber er war nie einer, der sich damit schmückte, obwohl er das hätte tun können: Mehr als 50 wurden Herbert Brandstetter im Laufe seines Lebens verliehen, aus dem In- und Ausland. So verdient gemacht hat sich der Mauerkirchner vor allem durch seine ehrenamtliche Arbeit über die Regionalgeschichte des oberösterreichisch-bayerischen Grenzraumes, seine heimatkundlichen Schriften und seine Arbeiten über Feuerwehrgeschichte sowie als Mauerkirchens Vizebürgermeister.

Schon in jungen Jahren suchte der gelernte Maler, der jahrelang als Postbeamter arbeitete, regelmäßig Archive auf. Ihn begeisterten auch die hiesigen Bauwerke der Künstler. 2005 veröffentlichte er sein 630 Seiten dickes Buch "Mauerkirchen – Die Chronik". Außerdem war er Verfasser zahlreicher weiterer Publikationen.

"Er hat in den vergangenen 22 Jahren einen großen Beitrag zur Erforschung der Feuerwehrgeschichte geleistet", sagt Kamerad Erwin Chalupar, der vom Tod des 53-Jährigen tief betroffen ist. "Herbert war ein Feuerwehrbotschafter. Die Wertschätzung für jeden Gesprächspartner war ihm Gebot, und er hielt sich mit Freude daran. Klugheit verband er perfekt mit Zuvorkommenheit und er packte auch wohltuenden Humor in seine Gespräche."

Nicht nur die Feuerwehr, bei der Brandstetter seit 1982 Mitglied war, lag ihm am Herzen, sondern auch die Geschichte der Heimat. 13 Jahre lang gehörte er zum Vorstand des Innviertler-Kultur-Kreises (IKK), er hielt eine Reihe von Vorträgen im In- und Ausland und schrieb auch als freier Autor für die regionale OÖN-Wochenbeilage Braunauer Warte. Mit 34 Jahren erhielt er den Konsulententitel. Der Heimatforscher war für viele Ansprechpartner in Sachen Geschichte. "Wir verlieren mit Herbert einen Leuchtturm für unsere nachhaltige Imagearbeit für unser Projekt ,Friedensbezirk Braunau‘. Er war Ideengeber für den Maria-Hafner-Rotkreuzpark in Mauerkirchen, den wir allen Ehrenamtlichen gewidmet haben und er war unser ,Bezirks-Brockhaus‘", sagt IKK-Präsident und Braunaus Bezirkshauptmann Georg Wojak.

Der Trauergottesdienst für Herbert Brandstetter findet am Freitag, 29. März, 14 Uhr, in der Pfarrkirche Mauerkirchen statt.

