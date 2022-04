Helmut Stundner: Sein Wissen gedeiht in Oberösterreichs Gärten

Mit seiner Expertise war der Gartenfachmann des Siedlerverbands weit über die Grenzen Oberösterreichs hinaus bekannt und Gärtnern ein großes Vorbild.

Dabei war das Garteln ursprünglich nicht die große Leidenschaft des gebürtigen Linzers, sondern die Feuerwehr. Als Helmut Stundner im Jahr 1932 zur Welt kam, war sein Vater bereits Mitglied der Betriebsfeuerwehr der ÖBB. "Das Bedürfnis, anderen zu helfen, wurde meinem Vater in die Wiege gelegt", erzählt sein Sohn Wolfgang.

Als ehemaligem Kfz-Lehrling der ÖBB wurde ihm 1951 der Posten als Zugbegleiter angeboten – damit begann seine Eisenbahnkarriere, die er 36 Dienstjahre lang verfolgte. Dabei unterstützt wurde Helmut Stundner stets von seiner Frau Hermine, mit der er bereits in der Tanzschule Hornberger in Linz das Tanzbein schwang und mit der er auf 60 Jahre glückliche Ehe zurückblicken durfte.

Neben seiner Tätigkeit als Eisenbahner hatten es ihm die Natur, die Gärten und die Hege der Bäume angetan, weshalb er 1971 tatkräftig in der Baumschule Weber mitarbeitete. "Ab diesem Zeitpunkt begann mein Vater, sich exzessiv mit dem Garten zu beschäftigen", erinnert sich sein Sohn. Ab 1965 engagierte er sich für den Siedlerverband. "Das war oft eine Geduldsprobe für die ganze Familie", erzählt sein Sohn Wolfgang. Nachdem er in die frühe Eisenbahnerpension gestartet war, legte Stundner auch noch die Gartenfachberaterprüfung ab

Seine Bibliothek voller Gartenbücher wuchs stetig an, mehr als 2000 Vorträge hielt Helmut Stundner für den Siedlerverein zum Thema Veredelung von Bäumen und Sortenvielfalt. "Mein Vater war so viel in Oberösterreichs Gärten unterwegs – teilweise tagelang –, aber in seinem eigenen Garten musste meine Mutter Hand anlegen", sagt Wolfgang Stundner.

Viele Tausende Bäume hat Helmut Stundner veredelt und somit eine wachsende Erinnerung hinterlassen. Am 16. April verstarb er im 91. Lebensjahr. Die Verabschiedung findet am Freitag, 6. Mai, in der Friedhofskirche Lambach statt.