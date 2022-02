Heinz Stricker: Ein großes Herz für andere

In liebevoller Erinnerung ist er vor allem seinem jahrzehntelangen Wegbegleiter und guten Freund Hans Eichinger geblieben. "Heinz war ein Mann mit Handschlagqualität. Für ihn stand die Arbeit für die Menschen immer an erster Stelle", erinnert sich Eichinger.

Mit Mitte 20 leitete Heinz Stricker bereits tatkräftig das Referat der Medienabteilung in der Diözese Linz und war hier bis zu seiner Pension tätig. Quer durch die Diözese besuchte er die Pfarren und Dekanate und war ihnen besonders im Hinblick auf die Medienarbeit eine große Stütze. "Er war immer gern unterwegs und wollte für die wichtigen Themen unserer Gesellschaft – die Menschlichkeit, die Werte des Christentums und die Grundsätze der katholischen Soziallehre – Bewusstsein kreieren", erzählt sein Freund.

Wie ist ihm das gelungen? – "Ihm war nicht nur die sprachliche Vermittlung wichtig, sondern vielmehr die visuelle Ebene." Aus seinem großen Fundus aus Dias, Overhead-Folien und selbst gedrehten Filmen konnte Heinz für diverse Vorträge aus dem Vollen schöpfen.

Starkmachen für Mitmenschen

Nachdem er sich lange Zeit als Landessprecher von Amnesty International für in Not geratene Mitmenschen eingesetzt hatte, interessierte sich Heinz Stricker in den 90er-Jahren zunehmend für die ACUS (Arbeitsgemeinschaft für Christentum und Sozialdemokratie), wo er sich für eine gerechte und solidarische Gesellschaft starkmachte. In der Position des jahrelangen Leiters der ACUS Oberösterreich schien er damals seine gesellschaftspolitische Lebensaufgabe gefunden zu haben.

Neben der Arbeit sollte aber seine private große Leidenschaft nicht leiden – nämlich das Modelleisenbahn-Bauen. "Als wir im Dezember 1979 im selben Wohnhaus lebten, habe ich Heinz oft besucht. Ein ganzes Zimmer bestand nur aus Schienen", erinnert sich Eichinger. "Ich glaube, hier konnte er seine Techniker-Seele, die im Berufsleben keinen Platz hatte, verwirklichen."

In den letzten zehn Jahren litt Heinz Stricker an einer schweren Zuckerkrankheit, die seinen Alltag erschwerte. In diesen Zeiten war seine Gattin Helga stets an seiner Seite. Ohne ihren Einsatz hätte Heinz viele seiner Projekte nicht mehr in die Tat umsetzen können. Am 25. Jänner verstarb Heinz Stricker im 73. Lebensjahr in Hellmonsödt. Die Verabschiedung findet am 11. Februar im Urnenhain in Linz/Urfahr statt.