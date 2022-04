Auf Eleganz und Stil hatte die ehemalige Gesellschafterin der Dorninger Industriehydraulik immer großen Wert gelegt – ob nun in der Familie oder im Geschäftsleben. Aufgewachsen in Linz, maturierte Heidi Dorninger am Gymnasium Hamerling. Bei einer Klassenparty, zu der mehrere Linzer Schulen eingeladen worden waren, lernte die damals 16-jährige Heidi Erwin Dorninger, der die HTL besuchte, kennen und lieben. "Es war mehr als nur eine Jugendliebe. Wir haben vom ersten Tag an zusammengehalten