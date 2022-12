Hans Scheutz: Ein Umtriebiger, der Herausforderungen liebte

Scheutz wurde 1959 in Linz geboren und ist in Kleinmünchen aufgewachsen. Seine Frau hat er auf dem Maturaball im Vereinshaus "entdeckt". Charmant und einfühlsam sei er gewesen, erinnert sie sich. Beruflich hat ihn die Grazer Architekturschule geprägt. Nach dem Studium an der TU Graz und seiner Dissertation über den Linzer Architekten Mauriz Balzarek begann er bei Artur Perotti zu arbeiten, später wurde er von Laurids Ortner abgeworben. Mit einem großen Projekt für die Firma Engel in Schwertberg