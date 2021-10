"Es war eine Kombination aus Zeichnungen, grafischen Elementen und Texten, die er selbst verfasste", erzählt Monika Melichar über ihren verstorbenen Lebensgefährten. 16 Jahre waren er und sie unzertrennlich. Gemeinsam und doch getrennt voneinander arbeiteten beide an ihren Werken. "Er hat immer Serien gemacht und sich monatelang damit beschäftigt. Nachdem er fertig war, setzte er sich in Lokale und kommunizierte mit den Gästen", erinnert sich die Künstlerin. In seinen Stammbeisln knüpfte er