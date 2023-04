Günther Anton Dobrauz: Drei Leidenschaften, ein Leben

Als dieser am Samstag, 1. April, im 76. Lebensjahr verstorben ist, ging ein arbeitsreiches und erfülltes Leben zu Ende. "Dabei war sein Leben komplett anders, als wir uns dies heute vorstellen könnten", sagt Sohn Günther. Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Günther Anton Dobrauz in Steyr geboren. Trotz der vielen Herausforderungen zu dieser Zeit zeigte sich bereits im Jugendalter eine seiner wichtigsten Eigenschaften: Egal, was kam, Günther Dobrauz behielt stets seine positive Einstellung.