Er wurde am 21. Februar 1933 in Freinberg geboren. Im Haus seiner Eltern, die neben dem Gasthaus eine Landwirtschaft und eine kleine Greißlerei betrieben, wuchs der kleine Hubert gemeinsam mit seiner älteren Schwester Resi auf. Nach dem Volksschulbesuch half er am Bauernhof und im Gasthaus mit. Im Jänner 1959 vermählte er sich mit der aus Schardenberg stammenden Bauerstochter Cäcilia Breinbauer. Die Töchter Erika und Margit sowie Sohn Hubert entstammen der Ehe. Kurz nach der Hochzeit übernahm