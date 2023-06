Gerhard Heinrich Fessl: Unternehmer mit Handschlagqualität

In der 92-jährigen Geschichte des Welser Unternehmens Sonnhaus war er mehr als 43 Jahre federführend, leitete die Geschäfte mit großer Souveränität und erreichte somit konsequentes wirtschaftliches Wachstum. Vielen seiner Wegbegleiter ist er als umsichtiger Unternehmer und hervorragender Geschäftspartner, auf dessen Wort man bauen konnte, in Erinnerung geblieben. Nach einem arbeitsreichen Leben und schwerer Krankheit ist Gerhard Fessl im 71. Lebensjahr am Samstag, 10. Juni, in Wels verstorben.