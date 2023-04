Gerda Breitenthaler: Gespür für Wirtschaft und Wohltätigkeit

Am 31. März verlor der Wirtschaftsraum Oberösterreich eine großartige Unternehmerin und die österreichische Frauenbewegung ein wertvolles und engagiertes Mitglied. Am 18. Juni 1937 wurde Gerda Breitenthaler als eines von drei Kindern des Ehepaares Kapsamer in Schwanenstadt geboren und blieb zeit ihres Lebens mit der Stadtgemeinde im Bezirk Vöcklabruck verbunden. Ihr Vater gründete im Alter von gerade einmal 21 Jahren die sogenannten JoKa-Werke, das wirtschaftliche Gespür wurde somit auch