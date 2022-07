Gerald Sladek: In seinem Leben spielte Schach eine Hauptrolle

Sein Leben hingegen sah der vielseitig interessierte Linzer ganz und gar nicht ausschließlich in diesen Farben. "Wir haben so viele Interessen geteilt – ob nun die Bildende Kunst, die Musik, die Geschichte von Linz: Mein Mann konnte sich für so vieles begeistern. Am allermeisten natürlich für das Schachspiel", erzählt seine Frau Maria.