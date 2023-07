Georg Weißmann: Er brannte für das Gesetz und die Notare

Suchte man ein Beispiel für Freude an lebenslangem Lernen, Georg Weißmann gäbe hierfür ein hervorragendes Beispiel ab. Der in Linz aufgewachsene, langjährige Präsident der Notariatskammer Österreichs war zeit seines Lebens an den Chancen der Digitalisierung interessiert. Noch anlässlich seines 90. Geburtstags heuer im Februar äußerte er sich über die Anwendungsmöglichkeiten von "ChatGPT" und künstlicher Intelligenz im Notariatswesen.