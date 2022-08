Gabriela Haudum: Die sanftmütige Menschenversteherin mit dem großen Beharrungsvermögen

Gabriela Haudum, von allen nur Gabi gerufen, konnte zuhören. Und wie. So einfühlsam, scheinbar passiv und doch aktiv, so Seelen und Nöte verstehend, so wertschätzend und Perspektiven weckend. Das konnte so nur sie. Das machte Gabriela Haudum zu einer großen Frau im kleinen Alltag.