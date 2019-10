Fritz machte die Gesellenprüfung und arbeitete jahrelang als Werkzeugmacher und Dreher in der Hauptwerkstätte der Bundesbahnen in Linz. Doch das war ihm zu wenig. Oft machte er mit stählernen Ehrengeschenken für verdiente Kollegen auf sich aufmerksam, die Technik des Stahlschnitts hatte er sich selbst beigebracht. Mit 20 wollte er es aber genauer wissen und er schrieb sich als Schüler des schon berühmten Stahlschnitt-Professors Gerstmayr in der Bundesgewerbeschule in Steyr ein.