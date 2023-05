Friedrich Drack: Der Pionier des Kasbergs

Eines Sonntags waren wir zu Mittag im Hochberghaus auf dem Kasberg verabredet. Da rief mich Fritz Drack am Vorabend an: "Wannst schon in der Fruah kummst, nehmen ma die erste Bahn aufn Berg und fahrn a paar Mal de ganze Abfahrt. Morgen gibt’s Neuschnee!" So war er, der leidenschaftliche Skifahrer, auf jedem Gebiet ein Begeisterter: Malermeister, aber auch Bildermaler, Musiker, Kapellmeister, Geschäftsführer der Kasbergbahn – und ein sehr guter Freund.