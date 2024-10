Friedrich Berger: Ein Geschäftsmann durch und durch

Aus dem Nichts etwas aufbauen: Diese Tugend wurde Friedrich Berger, ehemaliger Chef der Firma Berger in Schwanenstadt, in die Wiege gelegt. 1910 gründete sein Vater das Familienunternehmen mit Fokus auf Fahrrädern, Nähmaschinen und Milchseparatoren. Dass sich das Unternehmen zu einem der größten Maschinenhändler im In- und Ausland entwickeln würde, hätte die Familie damals wohl nicht gedacht. „Mein Vater war immer neugierig, wenn es um gute Geschäftsideen ging. Er hatte einen Weitblick