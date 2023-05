Franz Schützeneder: Ein einzigartiger Lehrer

Am Montag, den 8. Mai, verstarb der ortsbekannte und beliebte Lehrer aus Freistadt im Alter von 95 Jahren. Geboren wurde Franz Schützeneder als ältestes von sechs Kindern am 30. November 1927 in Tragwein. Der Vater hatte als gelernter Schuhmachermeister 1925 ein Unternehmen im Ort gegründet. Im Familienunternehmen wurde Franz allerdings nie tätig. "Der Franz war Linkshänder, die Schusterwerkzeuge waren aber für Rechtshänder gedacht", sagt sein Bruder Helmut Schützeneder. Franz besuchte deshalb