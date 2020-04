Franz Rieger: Der König im Kinderparadies

Von den Kunden "Herr Beyerl" genannt, war er vier Jahrzehnte lang König in seinem gleichnamigen Spielzeugparadies an der Landstraße.

1931 als drittes Kind einer Kaufmannsfamilie geboren, stellte Franz Rieger sein Verkaufstalent bereits früh unter Beweis. Schon als Volksschüler ging er mit einem prall gefüllten Korb zur nahen Firma Rosenbauer und verkaufte dort Wurstsemmeln, die er zuvor in der Greißlerei seiner Eltern geholt hatte. Den Heimweg trat er immer erst dann an, wenn er alle Semmeln verkauft hatte.

Nach der Handelsakademie nahm er einen Verkäuferjob bei der US-Army an, ehe er Filialleiter bei Palmers wurde. "Eine große Karriere hätte ihn erwartet, immerhin war er für Palmers in ganz Österreich und Deutschland unterwegs", erinnert sich seine Tochter Maria Pichl. "Doch als dann sein Vater erkrankte, musste er sich zwischen Palmers und der Familiengreißlerei an der Landstraße entscheiden."

Rieger übernahm das kleine Geschäft seiner Eltern und fand wenig später die große Liebe. Gemeinsam mit seiner Hermine eröffnete er an der Linzer Promenade eine zweite Greißlerei. Die Kinder Maria und Franz machten das weitere Glück perfekt.

In den 70er Jahren übernahm Franz Rieger das Spielwarengeschäft "Beyerl" an der Landstraße. Wenig später gab er seine Lebensmittelgeschäfte auf und widmete sich seiner großen Leidenschaft: den Spielwaren.

Knapp 20 Jahre später übernahm Tochter Maria sein "Lebenswerk". "Papa hat es immer sehr genossen, noch ein bisschen am Geschäftsleben teilhaben zu dürfen. Er hat ab und zu noch verkauft und ist bis zu seinem 80er jeden Tag mit dem Fahrrad zum Laden gefahren und hat die Post abgeholt", sagt Tochter Maria.

Seine Freizeit nutzte der rüstige Pensionist auch für ausgedehnte Bergtouren und Wanderungen mit seinem Sohn. Ehe ein Schlaganfall Franz Riegers Aktivitäten stark einschränkte. Seither war er fast blind, er tat sich schwer, sein Schicksal anzunehmen, und hoffte immer noch auf ein Wunder. "Seinen Lebensmut hat er allerdings nie verloren", sagt seine Tochter.

Anfang April starb Franz Rieger. In der Linzer Landstraße wird er jedoch nie vergessen sein. "Viele meiner Kunden fragen mich noch heute, wie es denn dem ,Herrn Beyerl‘ mit der weißen Latzhose so geht", erinnert sich seine Tochter Maria.

Artikel von Michael Schäfl