Der überaus beliebte Seelsorger wurde am 21. April 1943 in Lochen geboren. Nach der Matura am Bischöflichen Gymnasium Petrinum trat er 1962 ins Priesterseminar Linz ein. Am 29. Juni 1967 wurde er im Linzer Mariendom zum Priester geweiht. Er war Kooperator in Gaflenz, St. Wolfgang, Losenstein und Ternberg.