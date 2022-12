Franz Meindl: Bürgermeister mit Handschlagqualität

Als ehrlich, geradlinig und aufrichtig wird ihn seine Nachfolgerin in der Amtsstube, Andrea Holzner, in Erinnerung behalten. Er sei ein Tarsdorfer Unikat gewesen, einer, den man im Ort und bis hinaus in die Landeshauptstadt kannte. Nicht nur als Bürgermeister, sondern auch als Milchfahrer, Landwirt und Vereinsmitglied knüpfte er weit über die Gemeindegrenzen hinweg zahlreiche Kontakte und schloss Freundschaften.