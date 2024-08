Franz Kuhn: Ein Präsident, der den Wasserskisport voranbrachte

Wenn es in Oberösterreich um den Bereich Wasserski geht, ist der Name Franz Kuhn nicht wegzudenken. Dabei kam der gebürtige Niederländer nur durch Zufall mit dem Wasserskisport in Berührung – es war zunächst nur eine Nebenbeschäftigung, die sein Leben maßgeblich beeinflussen sollte. Nun verstarb Franz Kuhn im Alter von 88 Jahren. Seine Familie, Freunde und Wegbegleiter im Wasserskisport nehmen am Freitag, 30. August, von ihm Abschied.