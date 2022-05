Dass Rot-Weiß-Rot mit zwölf gut situierten Profis im Ausland im Moment so glänzend wie selten zuvor dasteht, ist auch ein Verdienst des gebürtigen Linzers, der als Nationaltrainer bis 2019 die Topleute stets im Windschatten begleitete. Asse wie Lukas Pöstlberger, Michael Gogl oder Felix Großschartner sprachen stets in höchsten Tönen von ihrer Zeit mit Hartl. Er selbst schaute umsichtig "auf seine Buam", als die er sie auch in vielen Gesprächen mit den OÖN immer gerne bezeichnete. Er schaffte es