Franz Eilmansberger: Ein Fels in der Brandung

Als einziger Bruder wurde Franz Eilmansberger von seinen vier Schwestern in seiner Heimatgemeinde Sarleinsbach liebevoll umsorgt. Nach der Matura, die er im Staatsgymnasium Linz im Alter von 17 Jahren absolvierte, war es sein sehnlichster Wunsch, Arzt zu werden. Doch im Zweiten Weltkrieg wurde er einberufen und – mit viel Glück – als Funkmesstechniker eingesetzt. "Ab diesem Zeitpunkt war mein Vater fasziniert von der Technik. Er wollte bis zum Schluss immer wissen, wie etwas funktioniert, und hat zu Hause alles selbst repariert", erinnert sich seine Tochter Ursula Wirth. So kam es, dass er nach seiner Kriegsgefangenschaft in Norddeutschland im Jahr 1946 das Studium für Schwach- und Starkstromtechnik in Graz und Wien absolvierte und sich fortan ein umfassendes Wissen aneignete.

Als erste Station seiner Karriere bekam Franz Eilmansberger eine Anstellung bei Siemens, doch es sollte nicht die letzte bleiben. Von September 1952 bis zu seiner Pensionierung war Eilmansberger bei den Oberösterreichischen Kraftwerken – heute Energie AG – tätig und übernahm die Position des Baudirektors und Technischen Leiters. Ein besonderes Anliegen war ihm der Ausbau des Kraftwerknetzes. 1975 wurde er außerdem zum Vorstandsdirektor der Ennskraftwerke AG ernannt.

Familie an erster Stelle

Obwohl Franz Eilmansberger durch seine Arbeit viel auf Reisen war, so stand dennoch seine Familie – seine geliebte Ehefrau Martha und seine drei Kinder Barbara, Ursula und Thomas – immer an erster Stelle. "Egal, wo unser Vater hingereist ist, ein kleines Mitbringsel für uns war immer dabei", erzählt seine Tochter. Auch für seine vier Enkel und zwei Urenkel hatte Eilmansberger stets ein offenes Ohr. "Er war unser Fels in der Brandung, nichts konnte ihn aufhalten."

Doch sein Leben war auch von so manchem Schicksalsschlag überschattet. Nach etwa 40 Jahren Ehe verstarb seine Frau Martha, bei seinen täglichen Besuchen auf dem Friedhof lernte Franz Eilmansberger im Alter von 78 Jahren eine neue Liebe kennen: seine Maria, mit der er noch weitere 22 Jahre lang glücklich verheiratet war. Auch den frühen Tod seines einzigen Sohnes hat er nie ganz überwunden. Und dennoch war Eilmansberger immer zufrieden und guter Dinge – sein Geheimnis, wie er auch noch seinen 100. Geburtstag mit seinen Liebsten feiern konnte.