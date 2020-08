Dessen Beziehung zur Mutter der kleinen Augustine zerbrach in Linz, das kleine Mädchen kam zu einer Tante in die Schweiz, weil der Papa in den Krieg einrücken musste. Erst später lernte sie bei einem weiteren Umzug nach Bad Ischl ihre Großmutter und in Hallstatt eine weitere Tante kennen. Bis Augustine in einer richtigen Familie leben konnte, musste sie bis zum Kriegsende warten, nach dem ihr Vater eine neue Frau heiratete.