Den gebürtigen Linzer hatte es bereits in jungen Jahren aus beruflichen Gründen nach Steyr verschlagen. Der gelernte Textilkaufmann verbrachte den größten Teil seines beruflichen Lebens als Leiter der Textilabteilung des einstigen "Forum"-Kaufhauses, heute "City Point". Nach dem Forum-Niedergang war Jakob noch zwei Jahre lang beim Tourismusverband Steyr tätig, wo er auch für die Landesschau "Land der Hämmer" im Einsatz war. So kam er letztlich in Kontakt zum Krippenverein.