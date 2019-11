Trotzdem ist das Leben dieser Frau beachtenswert, musste sie doch eine Kindheit erleben, die heute Gott sei Dank nicht mehr vorstellbar ist, vor 80 Jahren aber gar nicht so selten war. Am 10. Juni 1936 als Tochter einer Haushaltshilfe in Rottenmann/Steiermark geboren, kannte die Verstorbene ihre Mutter anfangs gar nicht, denn sie wuchs auf "Kostplätzen" auf. "Ich habe bis sechs Jahre zu niemandem ,Mutter’ sagen können", erzählte sie einmal. Ein guter Bauer und