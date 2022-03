Ewald "Wetti" Riegler: Der "Neuner", der alle Traurigkeit ausdribbelte

Ewald "Wetti" Riegler sattelte einfach aufs Radfahren um, ehe ihn der Tod einholte. Die Fußballerlegende des SK Vorwärts Steyr und der spätere Gesellschaftsreporter der "Steyrer Zeitung" ist am 11. März unerwartet im 79. Lebensjahr verstorben.

Eigentlich hätten ihn seine Eltern auf Ewald getauft. Aber der Spitzname "Wetti" setzte sich schon im Bubenalter durch, als Hauptschullehrer in Garsten, Walter Hackl, das Fußballtalent so nannte. Wetti Riegler, der im Brotberuf Werkzeugmacher war, hätte das Zeug zum Fußball-Profi gehabt. Als er 1965 bei einem Gastspiel bei Austria Salzburg in der 20. Minute mit einem Prachtschuss den Ball im gegnerischen Kreuzeck versenkte, skandierten die Fans der Violetten als Wink an den Salzburger Vereinsvorstand: "Kauft’s den Neuner! Kauft’s den Neuner!" Der Mannschaftsbus konnte erst mit gehöriger Verspätung die Heimreise nach Steyr antreten, weil der Vereinswechsel von Riegler gleich in der Kabine ausgehandelt wurde. Ein Jahr lang spielte der "Legionär" aus Steyr mit der Trikotnummer 9 bei den Salzburgern in der Bundesliga, bis ihm ein Stich ins rechte Knie fuhr. Die Chirurgen bemühten sich bei fünf Operationen, richtig hin bekamen sie das Gelenk nicht mehr – Karriereende für Riegler.

Wie in Wien den Wurstel konnte in Steyr nichts den Wetti erschlagen: Der Mann, ein Beau, der immer schon Wert auf ein gepflegtes Äußeres gelegt hatte, heuerte bei der "Steyrer Zeitung" als Gesellschaftsreporter an. Der Frauenschwarm, der er schon als Dribbelkünstler am Fußballrasen gewesen war, kam ihm in neuer Rolle zupass. Frauen aus der Stadt schickten Bewerberfotos an die Redaktion, um in Wetti Rieglers wöchentlicher Reportage "Die schöne Steyrerin" vorzukommen. Die Serie brachte es auf stolze 100 Folgen, ehe Riegler die Leser mit einem neuen Format unterhielt: "Promis, ganz privat" war eine frühe lokale Form der Homestory.

Dagegen, ein Tattergreis zu werden, tat Riegler nach der Pension von seinem Job als Mitarbeiter eines Meinungsforschungsinstitutes, was ein vernünftiger Mensch macht: Er hielt sich mit Radfahren fit und liebte es, im Kaffeehaus mit Spezln Lebensweisheiten und Wuchteln auszutauschen. Als Zuhörer bekam man dabei mit, dass das Steyrer Original, zu dem Riegler gereift war, das Leben und die Leute ungemein gern hatte. Der Verstorbene wird am 5. April um 14 Uhr in der Aufbahrungshalle Garsten eingesegnet, seine Urne dann im Familiengrab bestattet.