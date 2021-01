Philipp Ernst litt an zystischer Fibrose, einer Krankheit, bei der sich in der Lunge lebensgefährlicher Schleim bildet. Philipps 1983 geborener Bruder war an derselben Krankheit gleich wenige Tage nach der Geburt verstorben. Bei Philipp erfuhren die Eltern sechs Wochen nach dem Geburtstag, dass auch er daran erkrankt war.