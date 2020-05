2014 verkaufte er die Firma zwar, in die Pension hat sich Friedrich "Fritz" Schmidt aber noch lange nicht verabschiedet. Fortan befasste er sich mit dem Bau von Mietshäusern. Schmidt brauchte Aktivität. Fleißig zu sein lag ihm im Blut. Seine Wurzeln liegen im rumänischen Siebenbürgen. Auf Planenwägen kam seine Familie mit ihm als eineinhalbjährigen Buben und fünf weiteren Kindern in die Gegend von Wilhering. Vater Friedrich schuf in Hörsching mit seinem Sohn Fritz ein Betonwerk zur