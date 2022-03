"Er war eine Institution, mit viel Humor"

"Er war eine Linzer Institution mit viel Humor. Eine schillernde Persönlichkeit." So wird Hans-Dieter Fuchshuber von seinem Sohn Niklas charakterisiert. Der Senior ist am 15. März, wenige Tage nach Vollendung seines 93. Lebensjahres, verstorben. Der Geschäftsmann hat lange das familieneigene Schmuckunternehmen mitgeleitet. Er war auch als Konsul der Republik Chile tätig.

1929 in Linz geboren, besuchte er die Gymnasial-Unterstufe in Gmunden und schloss danach die Handelsakademie in Linz ab. Nach der Matura absolvierte er eine Goldschmiedeausbildung in Pforzheim und trat in den 50er-Jahren in das familieneigene Linzer Schmuck-Handelsunternehmen Reihl ein. Gemeinsam mit seinem Vater und dem Bruder führte Hans-Dieter Fuchshuber den Familienbetrieb und leitete dort die Großhandelsabteilung. "Einer der Meilensteine dabei war die Einführung großer Schmuckausstellungen in Hotels", erzählt Sohn Niklas. "Er war eine schillernde Persönlichkeit, der sehr vielseitig tätig gewesen ist", sagt er über seinen Vater: sei es als Präsident des Fördervereines der oö. Landesmuseen oder als Präsident der Campagnereiter-Gesellschaft in den 70er-Jahren. Auch im Lions Club Linz war er aktiv. Dazu kommt die diplomatische Tätigkeit des Linzer Unternehmers. Viele Jahre war er als Honorarkonsul der Republik Chile in Österreich im Einsatz und stand jahrelang als Doyen den Honorarkonsuln im Corps Consulaire vor. "Er hat viel geleistet, war ein sehr motivierender, großzügiger und aktiver Konsul", erinnert sich Cecilia Baldivieso de Witzany, die aktuelle Doyenne, an ihren Vorgänger. Als Konsul hatte Hans-Dieter Fuchshuber 1985 eine groß angelegte Hilfsaktion für das von einem Erdbeben schwer getroffene Chile initiiert. Für seine umfangreichen Tätigkeiten erhielt er zahlreiche Auszeichnungen.

Der Ehe mit seiner Gattin Elisabeth entstammen Tochter Claudia und Sohn Niklas, mit ihnen trauern auch vier Enkelkinder um ihren Großvater. Die Familie erinnert sich an ihn als einen "großen Kommunikator, offen und charmant, der über Generationen hinweg viele Kontakte gepflegt hat."