Johann List: Er lebte für die Vereine

Geboren wurde List am 9. September 1938 in Stift am Grenzbach in der Gemeinde Nebelberg, wo er zeit seines Lebens wohnte. Bei einem Landjugend-Ausflug lernte er seine spätere Frau Agnes kennen. Das Paar heiratete im Jahr 1961 und bekam vier Kinder: zwei Töchter und zwei Söhne. Als seine Frau schwer erkrankte, war List immer an ihrer Seite und pflegte sie, bis sie im Jahr 2012 verstarb.