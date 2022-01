Er hat sich immer für andere eingesetzt

Mein Vater war mein wichtigster und zuverlässigster Berater, der sich immer für andere eingesetzt hat", erinnert sich Erich Haider, Generaldirektor der Linz AG, an seinen Vater Erich Haider, der am Freitag friedlich im 85. Lebensjahr eingeschlafen ist.

Schon als Kind musste Erich Haider senior lernen, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen. Als ältestes von fünf Kindern unterstützte er seine Mutter – eine Kriegswitwe – im Haushalt und half den jüngeren Geschwistern beim Erledigen der Hausaufgaben. "Seine jüngeren Brüder waren ihm sehr dankbar, denn nur dank seiner Hilfe konnten auch sie damals eine Ausbildung machen. Mein Vater hat immer alles organisiert und musste sehr schnell in die Rolle des Familienoberhaupts schlüpfen", erzählt sein Sohn.

Kein Wunder also, dass Erich Haider sein Verantwortungsgefühl für andere auch auf den Beruf übertragen hat. Als gelernter Mechaniker war Haider viele Jahre lang bei dem Tief- und Hochbau-Unternehmen Habau tätig. "Mein Vater hat sein Leben lang gearbeitet. Wann auch immer in der Baufirma schwierige Projekte geplant waren, war er der Erste, der angefordert wurde. Nachdem die damaligen Vermessungen im Bau noch nicht technisch durchgeführt wurden, brauchte man ein gutes Auge – und das hatte er", erinnert sich Sohn Erich. Neben den vielen Arbeitsaufträgen setzte er sich als Zentralbetriebsrat stets für die Anliegen der Mitarbeiter.

Langjähriger Vizebürgermeister

Haiders Engagement ging weit über den Betriebsrat hinaus. Von 1985 bis 2009 übernahm er vier Legislaturperioden lang das Amt des Vizebürgermeisters in Ried/Riedmark und setzte als Baureferent und Förderer des Sports sein Wissen und seinen Elan für die Gemeinde ein. Besonders für den Straßenbau hat er viel geleistet, "an den Wochenenden hat er selbst Hand angelegt und mitgeholfen".

Eine besondere Auszeichnung wurde ihm im Jahr 2004 vom Land Oberösterreich verliehen: Er wurde zum Träger des Silbernen Ehrenabzeichens der Republik ernannt.

Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau: Dieses Sprichwort traf auch auf Erich Haider senior zu. Gattin Anna, die nach mehr als 65 Jahren Ehe um ihren geliebten Erich trauert, war stets an seiner Seite. Weit über Ried in der Riedmark bekannt ist das weihnachtliche "Glitzerhaus" der Familie Haider. Seit Jahren schmückte das Ehepaar ihr Haus zur Weihnachtszeit ganz besonders auffällig, eingeschaltet wurde die Beleuchtung zu Erichs Geburtstag im November. "Das war eines seiner großen Hobbys. Für meinen Vater war es faszinierend, wie die Stromkreise zusammengeführt wurden, sodass dieses großartige Glitzerhaus entstehen konnte. Für Kindergruppen hat er auch Führungen organisiert", erzählt Sohn Erich mit einem Schmunzeln.

Wie wichtig eine solide Aus- und Weiterbildung im Leben ist, das hat Erich Haider auch seinen drei Kindern Erich, Renate und Günter sowie seinen Enkeln und Urenkeln beigebracht. "Er hat immer gefragt, wie es in der Schule läuft und was wir einmal aus unserem Leben machen wollen", sagt sein Sohn.

Nicht nur sie und Gattin Anna trauern um Erich Haider. Seine Verabschiedung findet am Sonntag in der Pfarrkirche Ried in der Riedmark statt.