Der letzte Heimkehrer von Grünbach hat nun Frieden gefunden – mit diesen Worten haben sich die Mitglieder des Kameradschaftsbundes von Josef Grünberger verabschiedet, der am 23. Oktober im 94. Lebensjahr verstorben ist. Sein vielseitiges Leben in nur wenige Worte zu fassen, ist selbst für seinen Sohn Klaus Grünberger eine Herausforderung: "In solchen Situationen merke ich erst, wie viel mein Vater zeit seines Lebens geleistet hat. Eines ist aber klar: Er war stets ein einfacher,