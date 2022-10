Eigentlich hätten das ohnehin alle zu hören bekommen. Denn es gab keinen Menschen, dem sie Schlechtes gewollt hätte. Vor wenigen Tagen wurde die Firmengründerin des ersten Reisebüros in Steyr, die bis in ihre späten Rentnerjahre noch einen Tag in der Woche bei Buchungen aushalf und sich dann zusehends dem Fernweh nach dem ewigen Reiseziel bei Gott widmete, zu Grabe getragen, nachdem sie im 88. Lebensjahr verstorben war.