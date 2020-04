Eine verständnisvolle Richterpersönlichkeit

Der frühere Präsident des Landesgerichtes Wels verstarb am Ostermontag nach kurzer, schwerer Krankheit im 87. Lebensjahr.

Famler genoss höchste Anerkennung. Das zeigt ein Blick in das digitale Kondolenzbuch. So schreibt Franz Hofmaninger: "Ich hatte die Ehre, mein Gerichtsjahr bei Ernst absolvieren zu dürfen. Nach dieser Zeit entstand eine innige Freundschaft, in der ich ihm viele wichtige persönliche und berufliche Entscheidungen zu verdanken habe."

Geboren wurde Ernst Famler am 2. August 1933 in Lambach. Das einzige Kind von Maria und Peter Famler besuchte nach der Volksschule in Attnang das Stiftsgymnasium Kremsmünster. Diese Zeit hatte er stets in guter Erinnerung. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften in Wien begann die berufliche Karriere. Erst war Famler Richter, später Gerichtsvorsteher am Lambacher Bezirksgericht. Ungezählte Stunden stand er Menschen, die nicht so begütert waren, bei kostenlos angebotenen Rechtsberatungen zur Seite. Diese Erfahrungen formten den Juristen zusätzlich. "Seine Lebensphilosophie war bestimmt von Bescheidenheit, Ehrlichkeit, Fairness, Anstand und sozialem Gewissen. Damit hat er uns nachhaltig geprägt", sagen Astrid, Erik und Franz-Josef über ihren Vater, der es bis zum Präsidenten des Landesgerichts Wels brachte. 1997 ging er als dienstältester Richter des Oberlandesgerichts-Sprengels Oberösterreich/Salzburg in Pension. "Famler hat sich den großen Reformen im Recht und in der Justizverwaltung mit Sachkenntnis mit Engagement gestellt und damit einen anerkannten Beitrag für die Justiz geleistet", schreibt Hubner. Famlers Wirken wurde mit einer hohen Auszeichnung der Republik gewürdigt.

Seinen Kindern bleibt Famler als liebevoller Vater in Erinnerung. Unvergessen sind die vielen Ausflüge in die Natur – insbesondere in das geliebte Ausseerland – und die Familienreisen in viele Teile Europas. "Meist waren wir mit dem Zelt unterwegs. Unser Vater wollte uns die Welt zeigen, damit wir unseren Horizont erweitern", sagt Astrid, und dass "Papa, egal, um was es gegangen ist, immer für uns da war". Dass der älteste Sohn Edgar 1978 bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen war, hinterließ bei Ernst Famler einen Schmerz, über den er nie hinwegkam.

Die Trauerfeier findet heute im engsten Familienkreis am Friedhof Lambach statt.