Sie vermittelte mir das Frauenbild einer selbständigen, starken Frau, die unerschrocken ihren Lebensweg geht." So beschrieb Brigitte Reepmaker ihre Mutter beim Begräbnis. Anneliese Schmied, geborene Anger, verstarb am 4. März im 96. Lebensjahr. Sie hinterlässt neben Tochter Brigitte ihre drei Söhne Arnold, Rupert und Klaus. Ihr Ehemann Arnold verstarb 2014. Anneliese Schmied wurde 1925 in Schmiedeberg im Erzgebirge geboren. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie mit ihrer Familie als