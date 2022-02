Eine Chefin mit Leib und Seele

"Meine Mutter hat ihr Leben voll und ganz der Arbeit gewidmet. Für sie gab es kein Halten, immer nur ein Vorwärtskommen", erzählt ihr Sohn Ferdinand Bernhofer.

Aufgewachsen auf einem Bauernhof in Höhnhart lernte Berta Bernhofer bereits von klein auf, was es heißt, im familiären Betrieb mitzuhelfen. Im Jahr 1952 lernte sie Ferdinand Bernhofer kennen, der das damalige Hammerwerk Bernhofer in eine Gesenkschmiede umwandeln wollte. "Natürlich war das damals nicht unbedingt eine Branche, in der viele Frauen tätig waren. Es ging darum, den Betrieb für Maschinen- und Motorenbau zu errichten. Aber wo nun mal die Liebe hinfällt", erzählt Sohn Ferdinand. Ein Jahr später wurde in Höhnhart geheiratet.

Das Leben der tatkräftigen und unermüdlichen Berta Bernhofer war jedoch auch von einigen Schicksalsschlägen überschattet. Bereits im Jahr 1975 verstarb ihr geliebter Ehemann, dessen Platz als Familien- und Firmenoberhaupt sie in der Folge übernehmen musste. "Ohne meine Mutter und die Unterstützung von zahlreichen führenden Angestellten, wie etwa Gerald Gattringer, hätte unsere Firma nicht mehr weiterbestehen können", sagt ihr Sohn, der im Jahr 1987 in die Firma Bernhofer eingestiegen ist und fortan mit seiner Mutter die Geschäfte geleitet hat. "Es war immer sehr harmonisch, ich habe gerne mit meiner Mutter zusammengearbeitet. Sie war ein großes Vorbild für mich und wollte unbedingt, dass ich in die Firma einsteige", sagt er.

Die Arbeit hat Berta Bernhofer jedoch auch im hohen Alter nicht niedergelegt. Mit ihrem Wohnsitz auf dem Betriebsgelände war sie ständig umgeben von Arbeit. "In den letzten Jahren hat meine Mutter immer gefragt: ,Ja, was soll ich denn sonst tun, wenn nicht arbeiten?‘", erinnert sich ihr Sohn.

Im Jahr 2008 wurde die Seniorchefin der Firma Bernhofer zur Ehrenringträgerin der Gemeinde Höhnhart ernannt. Auch die Aktivitäten in der Goldhaubengruppe und diverse Reisen waren für sie ein wichtiger Teil ihres Privatlebens. "Obwohl meine Mutter nach dem Tod meines Vaters alleine geblieben ist, hat sie das nicht aufgehalten. Sie ist mit Freundinnen auf Reisen gegangen – nach Amerika und Israel. Nichts war ihr zu weit", sagt Sohn Ferdinand.

Doch auch der frühe Verlust von zwei ihrer vier Kinder hat Berta Bernhofer schwer getroffen. Heute trauern ihre Söhne Ferdinand und Klaus sowie zahlreiche Enkel und vier Urenkel um Berta Bernhofer, die am 19. Februar im 96. Lebensjahr im Beisein ihrer Liebsten friedlich eingeschlafen ist.