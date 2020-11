Eine Beraterin aus Leidenschaft

Nicht nur die Ablagen sind voll mit Figuren, Schalen, Gläschen oder Kerzenständern, auch die Wände sind dicht behangen mit erlesenen Malereien.

Marianne Mayer wollte kein Geheimnis machen um ihre Leidenschaft, das Einkaufen von Kunst und Antiquitäten. Der Flohmarkt auf dem Linzer Hauptplatz war eines ihrer geliebten Ziele, ihr Interesse galt darüber hinaus etwa den zierlichen Holzminiaturen aus dem deutschen Erzgebirge.

Sie zu sammeln war ihre Freude, viele davon landeten auch wieder als Gastgeschenke bei Freunden. "So viel hat meine Mutter gar nicht eingekauft. Es war vor allem ihr Interesse an den Verkäufern, an den Menschen, dem sie auf diese Weise so gerne nachging", sagt ihre jüngste Tochter Veronika. So adrett wie sie ihre Wohnung gestaltete, achtete Marianne Mayer als modebewusste Dame auch auf ihr eigenes Äußeres. Stets wirkte sie deutlich jünger, als ihr tatsächliches Alter ausmachte.

Ihr Lebensweg begann in Attnang-Puchheim. Zum Unverständnis der Verwandten zogen ihre Eltern mit der kleinen Marianne und ihren zwei jüngeren Geschwistern mitten im Krieg in die von Bombardierungen gefährdete Hauptstadt Linz, wo sie maturierte und in einer Bank ihre berufliche Karriere startete. Mit vollem Engagement arbeitete sie in ihrer Pfarre Christkönig eng mit dem damaligen Kaplan Bernhard Liss zusammen und lernte dabei ihren künftigen Mann, den Landesbeamten Rudolf, kennen. Die Geburt der drei Kinder stoppte vorübergehend das berufliche Engagement. Bernhard Liss war es schließlich, der sich an Marianne Mayer erinnerte, als er für die neue Beratungsstelle der Diözese Mitarbeiter suchte. Sie nahm seine Einladung an, sich dafür in einem zweijährigen Pionierkurs zur qualifizierten Beraterin ausbilden zu lassen. Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu beraten, wurde zur weiteren Leidenschaft von Marianne Mayer. "Manche Familien hat sie über Generationen begleitet", sagt Josef Lugmayr, der aktuelle Leiter der Abteilung: "Ihr lebensfrohes Wesen, ihr aufrechter Gang und ihre gute Grundeinstellung zum Leben machte jede Begegnung mit Marianne zur Freude."

Keine Eifersucht auf diese freiberufliche Spielstätte seiner Frau plagte Gatte Rudolf, der als Leiter des Landeskulturzentrums Ursulinenhof in Pension gegangen war. "Die Auswirkungen ihrer Arbeit auf unsere eigene Ehe waren sicher positiv", sagt er. Zeit widmete Marianne Mayer bis zuletzt ihrer Pfarre St. Leopold als Kommunionspenderin und Lektorin. Extrem gern war sie bei den zwei Enkeln, der erste Geburtstag ihres Urenkels Theo wurde noch fünf Tage vor ihrem Tod am Krankenbett gefeiert. Ihr Krebs wurde erst im vergangenen Mai festgestellt. Leiden musste sie nicht, sie wurde nur auffällig müde.

Artikel von Bert Brandstetter