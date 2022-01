Chancen erkennen und mit Fleiß und schwerer Arbeit in Erfolge verwandeln: Das war die große Gabe von Alois Wimmer. Seine Firma Holz- und Stahlbau Wimmer in Steyregg (heute AWI Holz- und Stahlsysteme) führte er zum international tätigen Bauunternehmen, das bis zu 70 Menschen einen Arbeitsplatz bot. Nach längerer Krankheit ist Alois Wimmer am Neujahrstag friedlich entschlafen.