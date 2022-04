Ein Zahlenmensch mit feinem Humor

Rudi, so durften ihn seine Freunde nennen, kam als Sohn eines Glasermeisters zur Welt und wuchs am Schörflinger Marktplatz auf. In Wien studierte er Weltwirtschaft und absolvierte die Ausbildung zum Steuerberater. Mit seiner Lebensliebe Ulrike feierte er 1967 Hochzeit und durfte sich mit ihr dreier Kinder (Reinhard kam 1971 zur Welt, Irene 1972 und Arnold 1976) erfreuen, die ihm insgesamt wiederum fünf Enkerl schenkten.

Die menschliche Vielfältigkeit Mayrhofers und seine Gabe, jene Menge Leben in kurze Zeit zu packen, waren enorm. So gründete er gemeinsam mit seiner Gattin 1970 die renommierte Steuerberatungskanzlei in Schörfling und führte sie bis zu seinem Ableben gemeinsam mit Sohn Reinhard. Von 1979 bis 1991 war Rudi Mayrhofer Mitglied des Gemeinderates, war Mitte der 1970er-Jahre wesentlich an der Gründung des hiesigen Tennisvereins beteiligt und wirkte auch mit, als es seinerzeit um die Errichtung der Marina in Kammer ging.

"Unser Vater war ein sehr gebildeter und breit interessierter Mann mit scharfem Verstand", sagt Rudis Tochter Irene Ackerlauer, die selbst Schuldirektorin an der BHAK/BHAS Linz-Auhof wurde. "Er war verlässlich mit Handschlagqualität, ein Zahlenmensch und trotzdem mit einem feinen Sinn für Humor."

Fleiß, Zuverlässigkeit, Zielstrebigkeit, Freude am Leben und die Liebe zum Genuss eines guten Essens oder hie und da eines speziellen Tröpfchens – das alles zählte zu den Eigenschaften des liebenswürdigen Schörflingers. "Er hat sich vor keiner Aufgabe oder Herausforderung gescheut und ist auch für seine Meinung immer eingestanden", erzählt die Tochter. Und: "Die Familie war ihm immer wichtig. Auch als Erwachsene sind wir drei Kinder samt Familie immer wieder mit meinen Eltern auf Urlaub gefahren. Er hat mit seiner Frau eine echte gleichberechtigte Partnerschaft geführt, und sie waren vom ersten Tag an bis zum letzten in inniger Liebe verbunden."