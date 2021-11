Die Wirtshaustür zusperren und auf Urlaub fahren? "Das wäre für Papa nicht in Frage gekommen. Ruhetag war am Mittwoch und an allen anderen Tagen sind die Gäste bei uns ein- und ausgegangen", sagt Birgit Mondl. Die alte Zirbenstube mit Kachelofen im "Gasthaus zur Neuen Welt" in Steyr sei über Jahrzehnte hinweg nicht nur Wirtsstube, sondern auch wie ein Wohnzimmer für die Familie gewesen, erinnert sich die jüngste Tochter von Josef Mondl, der am 9. November im 94. Lebensjahr verstorben ist.