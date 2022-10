Ein viel geschätzter Geschäftsmann

Es gab wohl kaum einen Verein, bei dem Hubert Auer zu Lebzeiten in seiner Heimatgemeinde Hellmonsödt nicht mitgewirkt hat. Ob nun als langjähriges Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, im Vorstand der Raiffeisenbank oder als Gemeinderatsmitglied – überall arbeitete der engagierte Geschäftsmann eifrig mit.

Am 27. Oktober 1927 wurde Hubert Auer in Hellmonsödt geboren und lernte schon in seiner Jugend, was es heißt, hart zu arbeiten. Mit 17 Jahren wurde er zum „Volkssturm“, dem letzten Aufgebot Ende des Zweiten Weltkriegs einberufen und geriet dabei in Gefangenschaft der Amerikaner. „Niemand weiß, was passiert wäre, wenn er in die Hände der Russen gefallen wäre“, sagt seine Tochter Andrea.

Zurück aus der Gefangenschaft übernahm Hubert Auer den Wagnereibetrieb seines Vaters. Zunächst spezialisierte er sich auf landwirtschaftliche Maschinen aus Holz, später kamen auch Skier und Rodeln der Marke „Auer Spezial“ dazu. „Mein Vater erkannte die Zeichen der Zeit immer rechtzeitig und setzte relativ schnell die richtigen Maßnahmen. Schon Anfang der 60er-Jahre stellte er den gesamten Betrieb auf Metallbearbeitung um“, erzählt seine Tochter.

Unterstützung durch Familie

Nicht nur auf das Engagement seiner Mitarbeiter konnte sich Hubert Auer als Geschäftsmann stets verlassen. Die wichtigste Unterstützung war in all dieser Zeit seine Frau Siegtraud, mit der er mehr als 60 Jahre lang verheiratet war, sowie seine drei Töchter Renate, Andrea und Michaela.

Stetig wuchs das Unternehmen heran, das Verkaufsgebiet weitete sich auf ganz Europa aus. Vielen ist die Firma Auer als Hersteller von Gebläsen, Heuverteilern, Obstpressen, Forstgeräten und Kränen für die Landwirtschaft bekannt – ein Firmenimperium, das Hubert Auers ganzer Stolz war. „Sein Leben war geprägt von Neugierde, von der Freude, etwas zu schaffen und nicht stehen zu bleiben“, erzählt seine Tochter Andrea.

Schweren Herzens übergab er 1991 die Geschäftsleitung seinem Schwiegersohn Kurt, dem Unternehmen blieb er jedoch mit seinen Ideen und Vorschlägen weiterhin als Seniorchef erhalten.

Neben seinem Betrieb hegte der Geschäftsmann jedoch auch noch eine weitere große Leidenschaft: die Musik. 43 Jahre lang spielte er mit der Geige im Kirchenchor, 61 Jahre lang verstärkte er die örtliche Musikkapelle, zunächst mit der Trompete, in späteren Jahren mit dem Bass- und Tenorflügelhorn. Auch im Doppelmännerquartett glänzte er mit seiner Tenorstimme.

Am 25. September verstarb der Landmaschinenproduzent 95-jährig in seiner Heimatgemeinde. Seine Angehörigen, Freunde und Kollegen verabschiedeten sich am Freitag, 7. Oktober, von Hubert Auer, dessen Humor, Familiensinn und Engagement unvergessen bleiben.