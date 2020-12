Ein starker Charakter im Einsatz für Eidenberg

Aber Nopp blieb hartnäckig, wenn er von einer Sache einmal überzeugt war. Nicht immer konnte er persönlich den Erfolg einfahren, manchmal war das erst den nachfolgenden Politikern vergönnt. Ein anderes Mal ging es um die kleine Volksschule in der Ortschaft Geng. Nopp kämpfte gegen viel Widerstand für die Verlegung nach Eidenberg – und scheiterte. Jedoch nur fürs Erste. Der jetzige Bürgermeister Adi Hinterhölzl schaffte die Verlegung, "dafür blieb der gemeinsame Kindergarten in der Geng", zeigt sich Hinterhölzl diplomatisch. "Der Nopp war ein starker Charakter und ein Vorbild im Einsatz für die Gemeindebürger", sagt Hinterhölzl über den ehemaligen Vizebürgermeister, den Eidenberg zum Ehrenbürger der Gemeinde gemacht hat.

Bewährt hat sich Nopp auch als Organisator. Das größte Fest, das Eidenberg bisher erlebt hat, war 1980 das Erntedankfest mit 10.000 Besuchern. Es geht auf Josef Nopp zurück, er war damals Ortsbauernobmann, Vorstand im Lagerhaus und beim Maschinenring, Landwirtschaftskammerrat und Löschmeister bei der Genger Feuerwehr.

Geboren wurde Josef in der Zwettler Ortschaft Innernschlag als ältestes von acht Kindern. Nach der Volksschule wurde Nopp in die Hauptschule nach Bad Leonfelden geschickt. Den Weg legte er im Winter auf den Schiern, im Sommer mit dem Fahrrad zurück. "Manchmal musste er das Radl im Gasthaus zur gefrorenen Pipe vor den Russen verstecken, weil die ganz narrisch auf Räder waren", erinnert sich Johann Wakolm an Erzählungen seines Freundes.

In Katsdorf wurde Nopp zum landwirtschaftlichen Facharbeiter ausgebildet, er lernte später seine Theresia von der Hammermühle kennen, heiratete 1958 und bekam mit ihr acht Kinder. Eigentlich wollte er als Bauer arbeiten. Der Bau des Stalles und der Ausbau der Wohnung verschlangen aber viel Geld, sodass sich Nopp bei der Post bewarb, wo er bis zu seinem Schlaganfall 1998 tätig war.

Mit dem ihm eigenen Lebenswillen konnte er sogar die beim Schlaganfall entstandenen Beeinträchtigungen weitgehend wegtrainieren. Er erfreute sich seiner großen Familie mit 29 Enkel- und 15 Urenkelkindern. Er war bis zuletzt ein geselliger, humorvoller Mensch, der gerne seine auch heiteren Lebensgeschichten erzählte. Eine hartnäckige Lungenentzündung beendete sein Leben Leben schließlich ohne allzu lange Leidenszeit.

Artikel von Bert Brandstetter