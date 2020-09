"Meine Mutti war einfach die gute Seele im Haus. Ihr war es immer wichtig, dass sich alle wohl fühlen und dass es ihnen gut geht", erinnert sich Tochter Regina. Das zeigte sich schon zeitig in der Früh, wenn die Busse starteten. Als Vertreterin der Firma stand sie bescheiden abseits und winkte den Gästen herzlich nach. Oder auch spätabends, wenn die Tour beendet war: Es war Oma Neubauer, die sich in früheren Jahren um die Sauberkeit in den Bussen kümmerte.