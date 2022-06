Seine Weltoffenheit, seine Neugier an Sprachen und sein Interesse an Politik steckte Franz Prummer stets in die Weiterentwicklung der Welser Messe, um diese – die, wie seine Tochter Daniela berichtet, den Mittelpunkt seines Lebens darstellte – international bekannt zu machen. Bereits im Alter von 30 Jahren übernahm er sehr überraschend das Amt als Direktor der Messe Wels – eine Tätigkeit, die er 28 Jahre lang mit viel Elan, Engagement und Eifer ausübte.